“A Presidè, molla l’osso”, i partiti in campo per bloccare Conte (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – Il bottino di 209 miliardi che il Governo ha strappato a forza all’Europa adesso fa gola a tutti. Solo Capitan Salvini, leader della Lega, prosegue nel suo attacco a testa bassa contro il premier Conte. E parte sempre dalla disgrazia quotidiana, una strategia che sta creando malumore anche tra i suoi: «Ogni volta che interviene è un malaugurio, catastrofi in arrivo per l’Italia a ottobre, invasione degli immigrati, chiusura di milioni di imprese… pensa di poter governare sulle macerie del Paese». Come dice il grande Lec: «È triste quando l’esistenza che ti è più cara è l’esistenza del problema». Leggi su dire

