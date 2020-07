SuperQuark 2020, stasera su Rai1 la seconda puntata con Piero Angela: gli argomenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) SuperQuark 2020 torna stasera su Rai1 con la seconda puntata, come sempre condotto da Piero Angela con la partecipazione del figlio Alberto Angela: ecco gli argomenti trattati. SuperQuark 2020 e Piero Angela tornano stasera su Rai1 con la seconda puntata della nuova edizione, puntuali alle 21.25. Quest'anno il programma divulgativo più amato dagli italiani festeggia i 25 anni dalla prima messa in onda. Gli argomenti dell'appuntamento di oggi, 22 luglio 2020, ruotano quasi tutti intorno all'Asia, il continente più grande, quello che ospita ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Stasera in tv mercoledì 22 luglio 2020 programmi e film: Come sorelle SuperQuark - #Stasera #mercoledì #luglio… - GuidaTVPlus : 22-07-2020 21:25 #Rai1 SuperQuark #Scientifico-storico-salute&benessere-popoli&culture-ambiente&ecologia… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 22 LUGLIO 2020: UN MERCOLEDÌ TRA SUPERQUARK, CHI L'HA VISTO, COME SORELLE, E CHICAGO FI... https… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 22 LUGLIO 2020: UN MERCOLEDÌ TRA SUPERQUARK, CHI L'HA VISTO, COME SORELLE, E CHICAGO FI.… - zazoomblog : Superquark: anticipazioni servizi ospiti sigla e streaming della puntata del 22 luglio - #Superquark:… -