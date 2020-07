Sassuolo-Milan 1-2: la doppietta di Ibrahimovic regala l'Europa ai rossoneri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Reggio Emilia, 21 luglio 2020 - Il Milan di Stefano Pioli - che sembra ad un passo da una conferma che fino a poche ore fa era vista come qualcosa di praticamente impossibile " posa un'altra ... Leggi su quotidiano

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - AntoVitiello : È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si quali… - grande_gioia : RT @acmilan: You know @gigiodonna1 made his 200th appearance, but check out the others stats from #SassuoloMilan ?? - depodIGHIN : RT @acmilan: You know @gigiodonna1 made his 200th appearance, but check out the others stats from #SassuoloMilan ?? -