Roscigno, obbligo di comunicare il rientro per chi arriva da altre regioni o dall’estero (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno (Sa) – Nel territorio del comune di Roscigno, negli Alburni, tutti coloro che, a partire dal 25 luglio, faranno rientro da altre regioni diverse dalla Campania e che ritorneranno dall’estero, avranno l’obbligo di comunicarlo al Comune per la misurazione della temperatura corporea e per ricevere le indicazioni da seguire per evitare contagi da covid19. È quanto stabilito dal sindaco di Roscigno ed ex consigliere della Regione Lazio, Pino Palmieri, con l’ordinanza numero 31 del 20 luglio 2020. Un provvedimento importante quello adottato dal primo cittadino per prevenire eventuali contagi da covid19, come spiega lo stesso sindaco ad Anteprima24– “L’indice rt di contagio è vicino ad ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roscigno obbligo Roscigno, obbligo di comunicare il rientro per chi arriva da altre regioni o dall'estero anteprima24.it