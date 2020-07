MotoGP, Marc Marquez tenta l’impossibile: vuole tornare in pista nelle libere di Jerez (Di mercoledì 22 luglio 2020) Contro ogni logica, contro il dolore e forse oltre il possibile. Ma Marc Marquez ci vuole provare e l’obiettivo nella testa del campione del mondo non è più Brno, bensì Jerez ‘2’. Dopo il brutto infortunio e dopo le numerose fratture all’omero destro con tanto di placca inserita, Marquez vuole tentare il recupero lampo per salire nuovamente sulla moto in vista del Gran Premio di Andalucia in programma in questo fine settimana. Il pilota è ancora in ospedale ma è convinto di poter tornare in pista e la sua volontà, secondo quanto riportato da Sky, sarebbe quella di provare a girare fin dalle prime prove libere in programma venerdì. Non ... Leggi su sportface

