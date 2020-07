MotoGp, Biaggi non ha dubbi: “fossi in Marquez non correrei a Jerez. Puig? Non sono d’accordo con lui” (Di mercoledì 22 luglio 2020) I tempi di recupero di Marc Marquez dopo l’operazione all’omero del braccio destro sono incerti, i medici hanno stimato un suo rientro a Brno il 9 agosto, mentre il pilota si è messo in testa di correre già domenica a Jerez. Un’idea clamorosa, che Max Biaggi ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “fossi in Marquez non rischierei, anche se ci sono già diversi precedenti, come quello di Lorenzo in Olanda che si ruppe la clavicola venerdì e poi il giorno dopo era in pista per partecipare alle qualifiche. In ogni caso la risposta definitiva la daranno i medici, stabilendo se Marc sarà fit o unfit per la gara. La provocazione di Puig? È la legge dello sport, ci sono piloti ... Leggi su sportfair

