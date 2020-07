Meteo, caldo africano ma arriva pioggia: ecco dove (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Adnkronos) – L’anticiclone africano presente sull’Italia sta surriscaldando il clima con temperature che raggiungono i 36°C in Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e fino a 38°C in Puglia, Sicilia e Sardegna. Il caldo continuerà ad attanagliare il Sud, mentre al Centro-Nord nei prossimi giorni è attesa una flessione dei termometri, quanto meno temporanea. Il team del sito avvisa che oggi, mercoledì, il sole sarà prevalente al Centro-Sud, mentre al Nord dopo una mattinata soleggiata, cominceranno a scoppiare sull’arco alpino centrale e orientale, temporali che dal tardo pomeriggio/sera scenderanno con violenza fin sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia. I fenomeni potrebbero risultare molto forti con grandinate e colpi di vento. Questo sarà il segno inequivocabile che ... Leggi su calcioweb.eu

