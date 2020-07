Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matteo e Diasorin (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lombardia, inchiesta test sierologici: indagati vertici San Matteo e Diasorin I vertici del Policlinico San Matteo e della multinazionale Diasorin sono indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato nell’ambito di un’inchiesta sull’accordo per i test sierologici contro il Coronavirus in Lombardia. Secondo gli investigatori, infatti, Diasorin sarebbe stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, poiché ha ricevuto i risultati delle ricerche e delle sperimentazioni sui test sierologici ... Leggi su tpi

