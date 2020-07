Lo “stile Gomorra” contagia anche uomini in divisa. Piacenza ci dice che la misura è colma (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Hai presente le scene di gomorra? Guarda che è stato uguale: tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato». Il protagonista cui si riferisce il brano della conversazione intercettata non è aspirante boss di Scampia e neppure un guaglione di paranza arruolato per una stesa in quel di Forcella, ma un carabiniere. Sissignori, un graduato con addosso la stessa divisa di Salvo D’Acquisto, di Carlo Alberto Dalla Chiesa e dei tanti altri che l’hanno onorata fino al sacrificio supremo, quello della vita. Brutta, bruttissima storia, questa di Piacenza. Un intera caserma sequestrata come se fosse la sontuosa dimora di un padrino. Un presidio di legalità trasformato dai suoi stessi abitanti nel set di Gomorra. Il carabiniere pusher: «Hai presente Gomorra? Uguale» Qualcuno che se ne intendeva ... Leggi su secoloditalia

