Juve, Bernardeschi-De Laurentiis: è braccio di ferro. Si complica lo scambio con Milik (Di mercoledì 22 luglio 2020) Juventus e Napoli stanno pensando a un possibile affare di calciomercato insieme. L'idea è quella di uno scambio tra Arek Milik e Federico Bernardeschi. C'è chi dice che la Juve non voglia inserire il numero 33 nell'affare ma secondo Il Mattino la verità è un'altra. Milik avrebbe già dato il suo assenso all'eventuale trasferimento alla Juventus. Il centravanti ha scadenza 2021 e per questo De Laurentiis vorrebbe subito monetizzare la cessione. La Juve c'è ma vorrebbe arrivare al polacco con... Leggi su 90min

forumJuventus : GdS: 'Nuova Juve, Jorginho il primo della lista.Tra i desideri di Sarri pure Milik e Palmieri. Paratici deve anche… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Bucchioni: 'Under con Gattuso può fare il grande salto, Bernardeschi mi ricorda Zambrotta, se il Napoli li p… - carmela19921 : RT @_grazy87: Il fatto che la Juve non voglia mettere nella trattativa per Milik, uno come Bernardeschi, che oltre a fare il compitino non… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: GdS: 'Nuova Juve, Jorginho il primo della lista.Tra i desideri di Sarri pure Milik e Palmieri. Paratici deve anche vende… - Domelol96 : RT @scar15385: Ma vi ricordate quando dissero che la Juve rifiutò scambio alla pari Bernardeschi Rakitic hah -