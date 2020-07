Inter, Lautaro Martinez al miele: “Do il 110% per questa maglia. Conte? Mi ha dato fiducia, il mio gol più bello…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parola a Lautaro Martinez.Combattere sempre: è questo il motto del numero 10 nerazzurro, Lautaro Martinez. Concessosi ai microfoni del club durante l'Intervista pubblicata oggi nel Matchday Programme nerazzurro in occasione della sfida con la Fiorentina, il "Toro", si è raccontato tra passato e presente svelando inoltre qualche aneddoto legato agli inizi della sua carriera.“Sono un ragazzo che combatte sempre: per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi. Il mio primo ruolo è stato quello del difensore: avevo una grande attenzione nei confronti del gioco, una caratteristica che mi contraddistingue ancora oggi – racconta il Toro –. Poi un allenatore mi ha postato in attacco: segnare è la cosa più bella del ... Leggi su mediagol

