Incidente sulla Altamura-Corato tra tre veicoli: c’è una vittima (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ancora un Incidente mortale sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato: sono tre i mezzi coinvolti, ci sono dei feriti e anche una vittima Ancora un Incidente mortale sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato questa volta all’incrocio con la strada provinciale 159 per San Giovanni: sono tre i mezzi coinvolti. Nello scontro è rimasto ucciso un uomo di Altamura mentre sono feriti i conducenti degli altri mezzi anche se non dovrebbero essere in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il 118 ma i tentativi per salvare la vita all’uomo sono stati vani. Sul luogo dell’Incidente anche la polizia locale. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno ... Leggi su bloglive

GiovanniToti : Sono profondamente addolorato per la morte dell'automobilista genovese in #autostrada per un incidente con un camio… - AltamuraLiveIt : Incidente sulla Strada Provinciale Altamura-Corato. Perde la vita un noto ingegnere altamurano… - LaStampa : L’incidente martedì mattina sulla statale: per il motociclista un trauma cranico. - IvanHoller : RT @LuigiBrugnaro: Ho incontrato Romina,mamma di Riccardo,uno dei 4 giovani rimasti vittima di un terribile incidente a Jesolo il 14 luglio… - DiamanteGiallo : -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla Il terribile incidente sulla Montagna pistoiese. Addio Andrea Bresci, memoria di Bartali La Nazione Europa e Italia su un ponte tibetano fra declino e ricostruzione

Il Consiglio Europeo (CE) dei capi di Stato o di governo si è concluso dopo quasi quattro giorni di trattative. Ci vorrà del tempo per valutarne la portata. È chiaro adesso che il CE ha evitato alla U ...

Esodo estivo ai tempi del Covid: pronto il piano traffico, weekend da bollino rosso

Come negli anni scorsi, i principi che ispirano il Piano per l’esodo estivo 2020 sono la sicurezza dei viaggiatori e la fluidità della circolazione: per garantirli, Concessioni Autostradali Venete ha ...

Il Consiglio Europeo (CE) dei capi di Stato o di governo si è concluso dopo quasi quattro giorni di trattative. Ci vorrà del tempo per valutarne la portata. È chiaro adesso che il CE ha evitato alla U ...Come negli anni scorsi, i principi che ispirano il Piano per l’esodo estivo 2020 sono la sicurezza dei viaggiatori e la fluidità della circolazione: per garantirli, Concessioni Autostradali Venete ha ...