Fase 3 | in Lombardia imprese attive -0 | 6% | crollano nuove iscrizioni

Milano, 22 lug. (Adnkronos) – Scende il numero di imprese attive in Lombardia nel secondo trimestre: sono lo 0,6% in meno dello scorso anno. Nella regione dove sono più forti gli effetti del covid, la diminuzione è più rilevante rispetto alla media nazionale (-0,2%), secondo i dati di Unioncamere. Le nuove iscrizioni in Lombardia nel corso del secondo trimestre sono state 8.346, con una variazione del -43,9% su base annua. Anche le cessazioni (9.880 movimenti) mostrano un calo rilevante anche se di entità inferiore (-14,7%), determinando un saldo negativo per 1.534 posizioni in un trimestre che invece è solitamente caratterizzato da un segno positivo. Il risultato è anche frutto dell'intensa attività di pulizia degli ...

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2020. Da Finlombarda Spa e il sistema del credito convenzionato 500 milioni di euro per le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia. È quan ...

Test sierologici, Venturi (San Matteo di Pavia): “Diasorin ci ha scelti, la gara non serviva”

“È l’azienda che ha scelto noi per validare il loro test, per questo non c’era bisogno di una gara”. Alessandro Venturi, presidente della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, spiegava così ai m ...

