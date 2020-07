Dior fa brillare la Puglia. La sfilata a Lecce diventa una spinta per il turismo (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio) «On peut souvent créer des révolutions sans les avoir cherches», ovvero: «Succede di realizzare rivoluzioni senza cercarle». La frase svetta in cima alla gigantesca installazione luminosa, come quelle delle feste patronali, in piazza Duomo a Lecce. Ecco la sfilata-evento per la presentazione dell’ultima collezione, la cruise collection, della casa di moda Dior. Dopo Montecarlo, New York, Parigi, Londra, Los Angeles, Marrakech, tocca alla città salentina. Sono 45 le modelle apparse durante la sfilata. In sottofondo, la musica popolare – la pizzica salentina – suonata e cantata dall’Orchestra Popolare della Notte della Taranta all’interno della cassarmonica. Poi, i ballerini e Giuliano Sangiorgi, leader ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Dior brillare Dior fa brillare la Puglia. La sfilata a Lecce diventa una spinta per il turismo Open La tavola da surf più bella dell'estate 2020 è firmata Shawn Stussy x Dior

Kim Jones ha inaugurato una nuova era del menswear Dior, materializzando nelle sue collezioni il chimerico sogno di moda come arte. Grazie a una serie di collaborazioni che annoverano creativi quali K ...

Occhiali da sole colorati. Le lenti Estate 2020 si tingono di colori brillanti

Alla moda e sempre molto trendy, al bando la noia: gli occhiali da sole con lenti colorate sono must have Estate 2020. La tinta prescelta per questa calda stagione è sicuramente il rosa, al vaglio dun ...

Kim Jones ha inaugurato una nuova era del menswear Dior, materializzando nelle sue collezioni il chimerico sogno di moda come arte. Grazie a una serie di collaborazioni che annoverano creativi quali K ...Alla moda e sempre molto trendy, al bando la noia: gli occhiali da sole con lenti colorate sono must have Estate 2020. La tinta prescelta per questa calda stagione è sicuramente il rosa, al vaglio dun ...