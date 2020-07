Destroy All Humans: disponibile il trailer di Lost Mission (Di mercoledì 22 luglio 2020) THQ Nordic ha pubblicato da pochissimo un nuovo trailer di Destroy All Humans dedicato alla misteriosa Lost Mission trovata nel capitolo originale Destroy All Humans è un che titolo mette i giocatori nei panni di Crypto, un alieno arrivato sulla terra con l’obiettivo di conquistare il pianeta e sottomettere tutti gli umani. Il gioco, pubblicato per la prima volta nel 2005, riuscì ad accaparrarsi subito una grande fetta di fan grazie al suo gameplay divertente e al suo umorismo unico. Ormai sono passati più di quindici anni dal lancio di questo titolo e fra poco arriverà l’attesissimo remake per PC, PS4 e Xbox One. La riedizione del gioco sarà estremamente fedele al prodotto originale, ma vanterà anche alcune ... Leggi su tuttotek

