Beautiful, spoiler 22 luglio 2020: Justin vuole la verità sulla morte di Emma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata del 22 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5. Le trame ruoteranno intorno alla misteriosa morte di Emma. la stagista ha scoperto la verità sullo scambio di culle e, a differenza di Zoe e Xander, così come Flo, era decisa a raggiungere Hope. sulla sua strada però si è imbattuto Thomas, ossessionato dall’idea di creare una famiglia con la Logan Junior. Thomas ha detto ad Emma di non rivelare nulla a Hope, ma le sue minacce sono state vane. La giovane ha corso con l’auto per raggiungere la Logan e dirle quanto scoperto. Temendo di non fare in tempo le ha telefonato ma, proprio in quel momento, è uscita di strada. Thomas, dietro di ... Leggi su kontrokultura

berta95italy : Beautiful, spoiler americani: Liam tenta d'impedire le nozze tra Hope e Forrester - berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Xander capisce che Thomas ha ucciso Emma grazie al gps - zazoomblog : Beautiful spoiler 17 luglio 2020: Zoe e Xander davanti alla morte di Emma - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: - zazoomblog : Beautiful spoiler 16 luglio 2020: Emma ha un incidente - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: - infoitcultura : Beautiful, spoiler dal 13 al 17 luglio 2020: Emma scopre che Beth è viva -