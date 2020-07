Axa Italia Main Partner di X Factor 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il Gruppo Axa Italia è Main Partner di X Factor 2020, il talent show musicale di Sky prodotto da Fremantle, in onda dal prossimo 17 settembre su Sky Uno e Now tv. I giudici sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Alla guida di #XF2020 c'è Alessandro Cattelan, anche quest'anno creative producer del talent. Il Gruppo abbraccia il mondo di X Factor 2020 che, quest'anno più che mai, mette al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori, in linea con la brand promise “Know You Can”, che ispira a credere in se stessi come motore di ogni percorso e con l'impegno ad essere Partner delle ... Leggi su liberoquotidiano

Affaritaliani : Axa Italia è il nuovo main partner di X Factor 2020 - AngelaIlremio : RT @AXAItalia: Collettività, protezione, progresso sono parole chiave racchiuse nella Ragion d’Essere di #AXAItalia. Patrick Cohen, CEO di… - patri_vivacqua : RT @AXAItalia: Collettività, protezione, progresso sono parole chiave racchiuse nella Ragion d’Essere di #AXAItalia. Patrick Cohen, CEO di… - AXAItalia : Collettività, protezione, progresso sono parole chiave racchiuse nella Ragion d’Essere di #AXAItalia. Patrick Cohen… - quotidianodirg : Axa IM, l’italiano Marco Morelli nuovo presidente esecutivo -