Sassuolo-Milan 1-2: Ibrahimovic sigla una vittoria che vale l’Europa (Di martedì 21 luglio 2020) Nella sfida decisiva per l’Europa League splende il titano Ibrahimovic: Sassuolo-Milan si decide nel primo tempo. Espulso Bourabia allo scadere della prima frazione Al Mapei Stadium si impone la squadra di Pioli, che va verso la riconferma sulla panchina rossonera: Sassuolo-Milan termina 2 a 1 per gli ospiti. Inizia meglio il Sassuolo ma è il Milan a passare in vantaggio: al 20′ torna al gol su azione Zlatan Ibrahimovic bravo a capitalizzare di testa su cross di Calhanoglu. Rigore per il Sassuolo al 42′ per fallo di mano del trequartista turco: sul dischetto va Ciccio Caputo e spiazza Gigio Donnarumma. 4 minuti ed è ancora Ibrahimovic a portare avanti il Milan, dopo il ... Leggi su zon

