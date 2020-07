Sampdoria, Ranieri: «Genoa determinato. Salvezza? Ringrazio tutti» (Di martedì 21 luglio 2020) Ranieri presenta il derby tra Sampdoria e Genoa: ecco le parole del tecnico blucerchiato ai canali ufficiali della società Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare il derby contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico blucerchiato: Salvezza – «Domenica sera quando ho saputo che eravamo salvi la soddisfazione è stata tanta. Devo ringraziare tutti, da chi mi ha portato, dal presidente allo staff che ha lavorato forte fino ai giocatori, impegnati al massimo. Soprattuto nei mesi della pandemia, chi ha avuto il Covid hanno dovuto rallentare ma gli altri ci hanno dato dentro con professionalità». TIFOSI – «Mi dispiace coi ... Leggi su calcionews24

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. “Il giorno più lungo”. Il titolo del libro di Cornelius Ryan sullo sbarco in Normandia si ripropone ad ogni derby, anche se si gioca in l ...La Sampdoria non vuole fermarsi, il Genoa non può perdersi. Derby numero 120 doppiamente inedito domani sera alle 21:45: in piena estate e senza pubblico, con le voci di giocatori e tecnici a levarsi ...