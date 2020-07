Robin Williams, attore indimenticato (Di martedì 21 luglio 2020) Il 21 luglio 1951 nasceva Robin Williams, attore rimasto nei cuori di molti fans, specie dopo la sua prematura scomparsa. Figura poliedrica, ha ricoperto vari ruoli professionali nel mondo del cinema, spaziando dall’interpretazione alla produzione cinematografica, dal doppiaggio al cabaret. I suoi ruoli prevalentemente brillanti ricoperti tra gli anni Ottanta e l’inizio del Duemila lo hanno consegnato ad una fama senza fine. I grandi successi di Robin Williams Chi non ricorda “Hook – Capitan Uncino” o “Mrs Doubtfire”?https://www.periodicodaily.com/Robin-Williams-5-anni-dopo-il-doloroso-addio/ Interpretazioni davvero magistrali, in quel misto di mimica unito all’immediata simpatia. Film nei quali è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

