Recovery: c'è l'accordo, 750 mld Per l'Italia un pacchetto da 209 (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono volute oltre 90 ore di negoziato per arrivare all'accordo dei leader europei sul Recovery Fund e il Bilancio pluriennale della Ue. Il summit che si è appena concluso è il secondo più lungo della storia Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

borghi_claudio : Il recovery plan ridotto a 375 miliardi a fondo perduto per tutti significa per noi un piatto di lenticchie con l'O… - Capezzone : ++A Capalbio Recovery Party++ Vipponi eurolirici celebrano Giuseppe (“A Bruxelles si batte da leone”). Poi si accor… - borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - SoniaLaVera : RT @Musso___: Casso, ma questi credono veramente che i loan RF siano incondizionati?????? ?? Ma questi sono pazzi ?? - LucianoRomeo9 : @agorarai @peppeprovenzano @mceciguerra @Rinaldi_euro @LFerraraM5S @federicazanella @SenatoreMonti @claudiafusani… -