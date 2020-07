L’Unione non si sfascia e i sovranisti tornano al leit motiv contro i migranti (Di martedì 21 luglio 2020) «Macron ha firmato il peggiore accordo della Francia nella storia dell’Unione europea». Schiuma così, Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, sei ore dopo lo storico accordo sul Recovery Fund firmato a Bruxelles. La pioggia di miliardi stanziata dall’Europa fa crollare gran parte dei mattoni del castello della sua propaganda declinata alla Grandeur. Impossibile vendere il ritorno al franco quando il «Deal» annunciato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prevede 750 miliardi di euro a partire dal 2021. Significa 40 … Continua L'articolo L’Unione non si sfascia e i sovranisti tornano al leit motiv contro i migranti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Piu_Europa : #RECOVERYFUND ?? Cortocircuito sovranista ?? #Salvini: “è una fregatura!”. #Wilders: “un regalo da 82 miliardi agli… - ignaziocorrao : L'Unione Europea non sia più ostaggio dei paesi egoisti. Occorre cambiare il criterio dell'unanimità. #Europa… - Daniele_Manca : Non è solo questione di soldi, l’accordo Ue permette di ribadire 3 principi: il rispetto dello Stato di diritto, il… - GianmarioSaffi : 'Proprio grazie all’intesa l’Italia diventerà beneficiaria netta in Unione Europea, cioè riceverà più di quanto con… - stefano_cr : Partiti con l'obiettivo dei 500 miliardi, Conte aveva assicurato che non me avrebbe accettati meno di 400. Siamo fi… -

