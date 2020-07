Lamorgese (finalmente) a Lampedusa. Lei promette rigore, in otto sbarcano (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Giannini Rotta balcanica: 20 poliziotti "isolati" per tre bengalesi positivi Alla fine il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese (nella foto), dopo mesi di imbarazzante silenzio ha deciso di darsi una svegliata ed è andata a Lampedusa, dove la situazione migranti sta creando non pochi problemi alla popolazione. Nonostante chi a sinistra minimizza il problema, i residenti dell'isola e quelli siciliani lamentano l'arrivo in massa di clandestini che, in barba alle norme anti-Covid, fuggono anche in presenza di tampone positivo e si assembrano su tutto il territorio nazionale. La titolare del Viminale ieri ha cercato di rassicurare gli animi: «L'attenzione del governo per Lampedusa è massima - ha detto ai presenti - Tutti i migranti che sbarcano su queste coste verranno ... Leggi su ilgiornale

Roma, 9 lug. (askanews) - "Dopo i rilievi del presidente della Repubblica, sui decreti Salvini arriva anche la pesante bocciatura della Corte Costituzionale, che ha decretato l'incostituzionalit della ...

Jeep al posto di motovedette: la gaffe dei giallorossi in Libia

Ieri il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, è volata a Tripoli, in Libia, per incontrare il premier Fayez al Sarraj. Doveva essere una visita di un certo livello, attraverso la quale ottenere de ...

