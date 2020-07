Inter-Fiorentina (22 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) L’Inter sembrava vicina a tenere aperto il campionato con il gol dell’ex laziale De Vrij all’Olimpico contro la Roma, ma il 2-2 contro i giallorossi può essere considerato come l’ennesima occasione sprecata in ottica scudetto dei nerazzurri che si consolano con l’accesso matematico alla prossima Champions League. Fiorentina ormai salva matematicamente grazie al 2-0 sul … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Dome_22_ : @ClaudioZuliani Inter perde con la Fiorentina,segna Amauri! - infobetting : Inter-Fiorentina (22 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici - internewsit : Inter-Fiorentina: i convocati di Iachini, un'assenza pesante per i viola - - zazoomblog : Fiorentina i convocati di Iachini per la gara con l’Inter - #Fiorentina #convocati #Iachini - InterStats : RT @SempreIntercom: Inter Still Very Interested In Fiorentina Duo Federico Chiesa & Gaetano Castrovilli -