In eredità un paio di Nobel e lo slang di Woody Allen - (Di martedì 21 luglio 2020) Angelo Allegri Nel Paese ci sono ancora 180mila madre-lingua. Il caso Brooklyn e le profonde influenze sull'inglese Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale tra i 13 e i 17 milioni di persone in Europa e America parlavano l'yiddish come lingua madre. Oggi si calcola che ne siano rimaste meno di un milione. Per questo l'Unesco ha inserito l'antica lingua delle comunità ebraiche centro-europee nell'elenco degli idiomi in via di estinzione. In yiddish si esprimeva circa l'85% degli ebrei uccisi nei campi di concentramento nazisti, ma il lento prosciugarsi è continuato anche dopo la Shoah, con l'assimilazione in Occidente e l'emigrazione in Israele, dove, salvo alcuni quartieri di Gerusalemme e centri come Bnei Brak, l'yiddish è praticamente scomparso a favore dell'ebraico moderno. La lingua in sè è qualche cosa di unico: nata nelle ... Leggi su ilgiornale

