Gangs of London: analizziamo le puntate 4 e 5 in live su Twitch (Di martedì 21 luglio 2020) Prosegue la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV, e prosegue l'analisi, oggi delle puntate 4 e 5, nel nuovo appuntamento di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch. Le puntate 4 e 5 di Gangs of London sono andate in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarle in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete. Non c'è dubbio che quanto visto ieri, su Sky e in streaming su NOW TV, sia in qualche modo un ritorno alle origini, arrivati a metà della prima stagione, ma necessario per andare avanti. Sean, infatti, dopo i giorni di rabbia e follia seguiti alla morte del padre, sta forse cominciando a capire che ... Leggi su movieplayer

ravetta_pier : @MissOHaras @Il_Nerdastro Come dice Sir A.Hopkins in Westworld ..' Ho sempre amato farmi raccontare una storia'....… - softmayi : anche ieri sera non mi sono ricordata di Gangs Of London e non mi sono messa in pari con Mr.Wrong - mr_woody_ph : Il primo episodio di #GangsofLondon non mi aveva preso granché. Già dal secondo, visto ieri sera, ho avuto altre se… - lupiscitelli : @fedemello Gomorra a livello di scrittura è nettamente superiore. Gangs of London è un mix di diversi generi che al… - ginloverx : Comunque dai gangs of London un po’ mi piace, mettono delle frasi cringissime e le lotte con i suoni stile Walker T… -