Era Madre Natura a Ciao Darwin: oggi a 21 anni sta con un calciatore [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Era Madre Natura a Ciao Darwin e con la sua bellezza ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di Sara Croce, originaria di Pavia. La modella ha partecipato anche a Miss Italia nel 2017, classificandosi però solo al quarto posto. Attualmente è la Bonas di Avanti un altro!, il programma condotto da Paolo Bonolis. Insomma, nonostante la sua giovane età, solamente 21 anni, la sua carriera ha già spiccato il volo. Sara è anche già conosciuta al mondo del gossip per il suo flirt con Andrea Damante, che è stato molto breve. Ebbene, oggi l’ex Madre Natura sembra aver ritrovato l’amore al fianco di un famoso calciatore. Andiamo a vedere di chi si tratta! Ecco chi è ... Leggi su velvetgossip

Jardinlesmots : RT @3UGAdBP0ApiFJD9: Quando è morta mia madre ero un bambino,dopo giorni che non la vedevo chiesi a mio padre dove era, lui mi rispose 'è a… - staisere : @trastyles_tpwk @ciaomichiamovic Questa era mia madre mentre le chiedevo la maglia o il poster - MYSS_FETA : RT @Deddinx: Dietro un bambino felice c’è una madre felice e non una martire esausta che è il fantasma di se stessa e della persona che era… - Deadelle_arti : RT @3UGAdBP0ApiFJD9: Quando è morta mia madre ero un bambino,dopo giorni che non la vedevo chiesi a mio padre dove era, lui mi rispose 'è a… - Beatric31517150 : RT @3UGAdBP0ApiFJD9: Quando è morta mia madre ero un bambino,dopo giorni che non la vedevo chiesi a mio padre dove era, lui mi rispose 'è a… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Madre Madre e moglie violenta assolta: "era incapace di intendere e volere a causa delle droghe" AbruzzoLive “Sorelle”: trama, cast e personaggi

sarà però costretta a fare ritorno per prendersi cura della madre e dei tre nipoti, i gemelli Stella e Marco e il piccolo Giulio, e capire a cosa è dovuta l’assenza della sorella che, fino a ora, non ...

Bimba morta dopo parto, condannate due ginecologhe e un'ostetrica a Palermo

Il tribunale di Palermo ha condannato Manuela Vercio e Laura Carlino a un anno e 4 mesi di reclusione e Roberta Lubrano a un anno per il reato di omicidio colposo. Le tre, due ginecologhe e un’ostetri ...

sarà però costretta a fare ritorno per prendersi cura della madre e dei tre nipoti, i gemelli Stella e Marco e il piccolo Giulio, e capire a cosa è dovuta l’assenza della sorella che, fino a ora, non ...Il tribunale di Palermo ha condannato Manuela Vercio e Laura Carlino a un anno e 4 mesi di reclusione e Roberta Lubrano a un anno per il reato di omicidio colposo. Le tre, due ginecologhe e un’ostetri ...