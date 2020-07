Coronavirus, focolaio in Basilicata: 25 positivi (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, un nuovo focolaio in Basilicata con 25 positivi ai tamponi. Si tratta di migranti trasferiti dalla Sicilia. Tutti i dettagli Il Coronavirus torna prepotente con un focolaio in una delle Regioni a bassissimo contagio, la Basilicata dove sono stati registrati 25 positivi. Si tratta però di migranti appena trasferiti dalla Sicilia, sbarcati nell’isola da poche ore. I tamponi effettuati sono risultati tutti positivi. Dapprima tre, oggi si è avuta la conferma di altre 22 persone contagiate. Tutti sono stati già posti in isolamento nelle strutture di accoglienza, e sono separati dagli altri. Questo articolo Coronavirus, focolaio in ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Coronavirus, si teme focolaio a Rovereto: 200 tamponi alla Brt - LaStampa : Mascherine e distanziamento sociale sono i due principali alleati nella lotta per la prevenzione del coronavirus ?? - TgrVeneto : #coronavirus Nuovo focolaio a Limena (Padova) 18 casi registrati nell'azienda di spedizioni Sda #ioseguotgr - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19 ?129 nuovi casi e 15 morti. In #Basilicata, nuovo focolaio...e non hanno ancora controllato nei “focolai” degli impia… - antimpostium : RT @dukana2: #Covid19 ?129 nuovi casi e 15 morti. In #Basilicata, nuovo focolaio...e non hanno ancora controllato nei “focolai” degli impia… -