ASPI, riunione CdA di CDP a carattere informativo (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Il capitolo ASPI resta in primo piano, in vista della progressiva riduzione della partecipazione di Atlantia e dell’ingresso di CDP ed altri investitori nel capitale della società che gestisce la più grande rete autostradale in Italia. E’ prevista per oggi, 21 luglio 2020, una riunione del CdA di CDP, ma organi di informazione anticipano che la riunione avrà esclusivamente carattere informativo dopo l’incontro di ieri con le Fondazioni. Un altro CdA entro la settimana dovrà dare il via libera all’operazione per consentire la sigla del memorandum of understanding lunedì 27 luglio. Leggi su quifinanza

Accordo Governo-Aspi per la transazione, entrera' Cdp

ROMA (ITALPRESS) - C'e' l'accordo tra il Governo e Autostrade per l'Italia per risolvere la questione delle concessioni. Entro fine luglio Cassa Depositi e Prestiti e i ministeri dell'Economia e delle ...

