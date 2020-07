Addio a Maurizio Pieroni: il politico dei Verdi aveva 69 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Addio a Maurizio Pieroni: il politico dei Verdi aveva 69 anni. Era stato uno dei fondatori del partito e loro Capogruppo in Senato Se n’è andato oggi un esponente storico del partito dei Verdi Italiani, Maurizio Pieroni. Il co-fondatore del movimento ecologista aveva 69 anni ed era stato Capogruppo al Senato per lungo tempo. A … L'articolo Addio a Maurizio Pieroni: il politico dei Verdi aveva 69 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

È morto Maurizio Pieroni, l'ex parlamentare aveva fondato i Verdi

È morto Maurizio Pieroni, l’ex deputato e senatore era stato tra i fondatori dei Verdi in Italia all’inizio negli anni ottanta Addio a Maurizio Pieroni. È morto oggi l’ex deputato e senatore che fu ...

