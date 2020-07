Un reboot di Lost è in sviluppo per una piattaforma streaming? Gli ultimi rumors sull’eterna Lostalgia (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono già passati dieci anni dal finale della serie eppure i rumors su un presunto reboot di Lost continuano a tornare ciclicamente alla ribalta. Negli ultimi anni diversi dirigenti di ABC si sono detti tentati all'idea di recuperare il soggetto della serie originale sui naufraghi del volo oceanic 815, campione d'ascolti nonché vero e proprio fenomeno di costume della prima decade del Duemila, incontrando però le remore di creatori e sceneggiatori. L'ultimo aggiornamento su questo fronte sembra dare ragione ai primi, perché a quanto pare un reboot di Lost sarebbe attualmente in discussione. Non si tratterebbe di un revival con gli stessi attori e la stessa trama, ma di una nuova serie ispirata all'universo narrativo creato da J.J. Abrams, Damon Lindelof e ... Leggi su optimagazine

lupainthenorth : BASTA CON QUESTI REBOOT, lost è perfetto così com’è, non c’è bisogno di farne una copia, soprattutto brutta -

Ultime Notizie dalla rete : reboot Lost Un reboot di Lost è in sviluppo per una piattaforma streaming? Gli ultimi rumors sull’eterna Lostalgia OptiMagazine Un reboot di Lost è in sviluppo per una piattaforma streaming? Gli ultimi rumors sull’eterna Lostalgia

Sono già passati dieci anni dal finale della serie eppure i rumors su un presunto reboot di Lost continuano a tornare ciclicamente alla ribalta. Negli ultimi anni diversi dirigenti di ABC si sono ...

Sono già passati dieci anni dal finale della serie eppure i rumors su un presunto reboot di Lost continuano a tornare ciclicamente alla ribalta. Negli ultimi anni diversi dirigenti di ABC si sono ...