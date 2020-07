Shadow Warrior 3 in un lungo e spettacolare video gameplay della missione 'Way to Motoko' (Di lunedì 20 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Devolver Digital e Flying Wild Hog hanno pubblicato un nuovo video, che mostra 17 minuti di gameplay dedicato a Shadow Warrior 3. Questo video presenta un playthrough completo della missione "Way to Motoko". Inoltre, ci consente di dare uno sguardo alla grafica del gioco, così come alle sue meccaniche.Shadow Warrior 3 promette di rilanciare la serie di sparatutto in prima persona con un combattimento frenetico e nuove abilità. Il gioco avrà una miscela perfetta di sparatorie veloci, combattimenti ravvicinati da mischia e uno spettacolare sistema di movimento. In Shadow Warrior 3, i giocatori possono condurre una ... Leggi su eurogamer

