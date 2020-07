Peninsula | Il sequel di Train to Busan fa il boom al suo debutto (Di lunedì 20 luglio 2020) Peninsula, sequel dell’apprezzatissimo Train to Busan, ha fatto registrare degli incassi da record al suo debutto in sala. Se in alcune zone della Terra sembra molto lontano il giorno in cui i cinema potranno riaprire i loro locali, in altre la routine è tornata quella di sempre e lo dimostrano i dati delle prime nuove pellicole … L'articolo Peninsula Il sequel di Train to Busan fa il boom al suo debutto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GioelePaglia : Peninsula: esordio da record in Corea del Sud per il sequel di Train to Busan - UniMoviesBlog : La Corea del Sud ha riaperto buona parte delle sale cinematografiche, e lo ha fatto accogliendo film molto attesi d… - badtasteit : #Peninsula: esordio da record in Corea del Sud per il sequel di Train to Busan - _Karashi_san : RT @MissOHaras: Grande successo al botteghino per #Peninsula, già uscito in Corea del Sud. Chissà quando potrò vedere questo film, sequel… - MissOHaras : Grande successo al botteghino per #Peninsula, già uscito in Corea del Sud. Chissà quando potrò vedere questo film… -

Ultime Notizie dalla rete : Peninsula sequel Peninsula: il sequel di Train to Busan in vetta al box office asiatico Cinematographe.it - FilmIsNow Peninsula | Il sequel di Train to Busan fa il boom al suo debutto

Peninsula, sequel dell’apprezzatissimo Train to Busan, ha fatto registrare degli incassi da record al suo debutto in sala. Se in alcune zone della Terra sembra molto lontano il giorno in cui i cinema ...

L'horror Peninsula fa registrare numeri da record in Corea

La Corea del Sud ha riaperto buona parte delle sale cinematografiche, e lo ha fatto accogliendo film molto attesi dal pubblico, tra questi Peninsula, sequel dell'horror Train to Busan. Approdato nelle ...

Peninsula, sequel dell’apprezzatissimo Train to Busan, ha fatto registrare degli incassi da record al suo debutto in sala. Se in alcune zone della Terra sembra molto lontano il giorno in cui i cinema ...La Corea del Sud ha riaperto buona parte delle sale cinematografiche, e lo ha fatto accogliendo film molto attesi dal pubblico, tra questi Peninsula, sequel dell'horror Train to Busan. Approdato nelle ...