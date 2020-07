Operai caduti da un’impalcatura in un cantiere a Roma: le vittime sono Paolo Pasquali e Stefano Fallone (Di lunedì 20 luglio 2020) Operai morti in un cantiere a Roma: chi erano Paolo Pasquali e Stefano Fallone Questa mattina, lunedì 20 luglio 2020, sono morti a Roma due Operai dopo essere caduti da un’impalcatura nel cantiere di Vigna Murata dove stavano lavorando. Il fatto è avvenuto verso le 10.40 di oggi, mentre i due stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva. Le vittime sono Paolo Pasquali, di 29 anni, e Stefano Fallone di 53. I due Operai hanno fatto un volo di oltre venti metri, che è risultato fatale. Sul posto sono ... Leggi su tpi

