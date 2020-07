Napoli Femminile, Benedetta De Biase ai saluti: giocherà in prestito (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenedetta De Biase, centrocampista classe 2001 di proprietà del Napoli Femminile, sembra pronta per una nuova avventura in prestito. La “scugnizza”, secondo quanto riportato in giornata da IlCalcioFemminile.blog, dovrebbe vestire la maglia della Torres, formazione sasserese di Serie C (o Serie B, in caso di buone notizie dal ripescaggio). Dopo l’addio di capitan Emanuela Schioppo e di Azzurra Massa, un’altra napoletana doc parte per cercare fortuna lontano dal Napoli Femminile. La De Biase, assistita dall’agenzia FTA, avrebbe già trovato l’accordo con il ds sardo Muggianu per un contratto annuale, con la firma che dovrebbe arrivare nelle ... Leggi su anteprima24

maxmassi969 : RT @paolo_raff: Massimiliano che è minat ?????????? il Napoli Twitter femminile scatenato ???????? - paolo_raff : Massimiliano che è minat ?????????? il Napoli Twitter femminile scatenato ???????? - Mauponticello : RT @Librimondadori: Un romanzo ambientato nella Napoli dei Vicerè basato su un fatto realmente accaduto, con al centro una straordinaria pr… - CM_Femminile : RT @ilcalciofemm: ESCLUSIVA ICF - Real Meda, in chiusura Marta #Longoni dal @NapoliFemminile #calciofemminile #Napoli #calciomercato ?? Luc… - CM_Femminile : RT @ilcalciofemm: ESCLUSIVA ICF - @NapoliFemminile, chiusa Perez Jaramillo: in città già lunedì! #calciofemminile #calciomercato ?? Luca Ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Femminile Napoli Calcio Femminile: la finalese Eleonora Goldoni ha firmato SulPanaro Muti: «A Ravenna trasmetto la tradizione lirica ai giovani»

Tutti i più importanti teatri del pianeta vorrebbero mettere in cartellone un’opera italiana diretta da Riccardo Muti: sarebbe un evento capace di calamitare melomani e appassionati da tutto il mondo.

B FEMMINILE UFFICIALE – Chiara Pastore colpaccio della Chemco Puianello

Cresciuta nelle giovanili fino alla serie C con la società di casa Pro Cangiani, ha poi giocato a Pozzuoli per tre stagioni in A2. Nel 2005/2006 ha esordito in serie A1 con Faenza, dove è rimasta per ...

Tutti i più importanti teatri del pianeta vorrebbero mettere in cartellone un’opera italiana diretta da Riccardo Muti: sarebbe un evento capace di calamitare melomani e appassionati da tutto il mondo.Cresciuta nelle giovanili fino alla serie C con la società di casa Pro Cangiani, ha poi giocato a Pozzuoli per tre stagioni in A2. Nel 2005/2006 ha esordito in serie A1 con Faenza, dove è rimasta per ...