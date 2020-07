Milan, intervista a Rebic: 'Chi mi attacca mi dà la carica' (Di lunedì 20 luglio 2020) Ante Rebic non è mai quello che sembra, eppure non c'è trucco e non c'è inganno. È solo come le cipolle: va sbucciato velo dopo velo. Perciò, venghino, signori, nel mondo a strati del ventiseienne ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Kessie: 'Voglio restare a lungo al #Milan e riportarlo in #UCL' - news24_napoli : Milan, intervista a Rebic: “Chi mi attacca mi dà la carica” - gazz_rossonera : MILAN TOP NEWS – Ruolo Maldini, budget Rangnick e intervista Gigio - CronacheTweet : La lunga intervista a Gianluigi #Donnarumma - milansette : Milan, Donnarumma: 'Ringrazio Pioli, sogno tanti titoli con questa squadra. E i Mondiali' -