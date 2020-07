Kanye West | Comizio disastroso e seri problemi di salute mentale (Di lunedì 20 luglio 2020) Kanye West ha tenuto il suo primo discorso elettorale e ha sollevato moltissimi dubbi sulla sua salute mentale. Sarà il nuovo Trump? È un rapper leggendario e uno dei produttori che hanno fatto la storia della musica americana. È uno degli uomini più religiosi e più influenti d’America. È un uomo nero e di successo nel momento in cui l’America è scossa dal movimento Black Lives … L'articolo Kanye West Comizio disastroso e seri problemi di salute mentale è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Corriere : ???????? Con un giubbotto antiproiettile, una scritta 2020 ricamata in testa e senza microfono, Kanye West ha tenuto il… - SkyTG24 : Usa 2020, primo discorso di Kanye West: 'Dare un milione di dollari a chi avrà un bambino' - WestSer : Se gli americani hanno eletto uno come #Trump allora possono eleggere chiunque: da Bugs Bunny al cardinale Burke. O… - ClaudiaBuongi : RT @Informa_Press: Kanye West continua a spiazzare tutti con la sua 'candidatura' alle #elezioni presidenziali USA. Il primo comizio - a cu… -