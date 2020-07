Israele: Bar Refaeli condannata per evasione fiscale (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 20 LUG - La top model Bar Refaeli è stata giudicata oggi dal tribunale distrettuale di Tel Aviv colpevole di evasione fiscale, assieme alla madre Zipora Refaeli. Sulla base di un ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Israele: Bar Refaeli condannata per evasione fiscale - UnioneSarda : #Israele - #BarRefaeli condannata per evasione fiscale: multa e nove mesi di servizi sociali - serenel14278447 : Israele: Bar Refaeli condannata per evasione fiscale - Affaritaliani : Bar Refaeli ai servizi sociali per evasione fiscale - Affaritaliani : Israele: la modella Bar Refaeli è stata condannata per evasione fiscale -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Bar Israele, Bar Refaeli condannata per evasione fiscale Adnkronos Israele: Bar Refaeli condannata per evasione fiscale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 LUG - La top model Bar Refaeli è stata giudicata oggi dal tribunale distrettuale di Tel Aviv colpevole di evasione fiscale, assieme alla madre Zipora Refaeli. Sulla base ...

Israele: modella Bar Refaeli condannata per evasione fiscale

La modella israeliana Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per evasione fiscale di milioni di dollari fra il 2009 e il 2012. La notizia arriva da un portavoce del tribunale di Tel ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 LUG - La top model Bar Refaeli è stata giudicata oggi dal tribunale distrettuale di Tel Aviv colpevole di evasione fiscale, assieme alla madre Zipora Refaeli. Sulla base ...La modella israeliana Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per evasione fiscale di milioni di dollari fra il 2009 e il 2012. La notizia arriva da un portavoce del tribunale di Tel ...