Frittelle di banane light: senza zucchero, mangia sano e resti in linea! (Di lunedì 20 luglio 2020) Volete preparare un dolce super veloce da servire a merenda, che possa piacere sia ai grandi ma anche ai più piccoli? Ecco la ricetta completa per fare delle buonissime Frittelle di banane, senza zucchero e con poche calorie. Ingredienti: Per preparare delle golose Frittelle di banane senza zucchero, avrete bisogno di: 260 ml di yogurt bianco ( va bene anche lo yogurt greco nella stessa quantità) 200 grammi di banana (1 banana) 170 grammi di farina di tipo 00 20 grammi di burro 1 uovo intero Q.b. di dolcificante liquido Un pizzico di lievito in polvere per i dolci. Per fare cuocere le vostre Frittelle: olio di semi. Per decorare le vostre Frittelle di banana: Q.b. di zucchero a velo ... Leggi su pianetadonne.blog

