Firenze: Stella (Fi) attacca Nardella per il degrado in città, vie controllate da spacciatori africani e magrebini (Di lunedì 20 luglio 2020) Non si capisce perché i vigili di quartiere - queste figure professionali promesse da Nardella in campagna elettorale - non siano a presidiare le aree cittadine più a rischio, e a far rispettarela legalità, afferma il consigliere azzurro Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: Stella (Fi) attacca Nardella per il degrado in città, vie controllate da spacciatori africani e magrebini - ESA_Italia : RT @Radio3scienza: L'astrofisico Marco Romoli (@UNI_FIRENZE) responsabile del @MetisSolar su @SolarOrbiter: i #neutrini sono le uniche part… - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: L'astrofisico Marco Romoli (@UNI_FIRENZE) responsabile del @MetisSolar su @SolarOrbiter: i #neutrini sono le uniche part… - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: L'astrofisico Marco Romoli (@UNI_FIRENZE): @SolarOrbiter potrà risolvere il paradosso della temperatura della corona sol… - TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: L'astrofisico Marco Romoli (@UNI_FIRENZE) ci spiega a cosa serve lo strumento @MetisSolar su @SolarOrbiter (@esa @NASA):… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Stella Firenze, Stella (FI): "Oltre 13mila con reddito di cittadinanza, puliscano i giardini comunali" gonews Con Tajani, Marchetti e Stella (FI) incontrano le categorie economiche: "La sinistra ha sfiancato la Toscana"

"La sinistra ha sfiancato la Toscana, noi mettiamo a disposizione delle categorie economiche la nostra competenza per rilanciare la loro crescita»: così i Consiglieri regionali di Forza Italia Maurizi ...

Nuova pista di Peretola, la spinta di Tajani

e Marco Stella (Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana) che stamani a Firenze, insieme al Vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, hanno incontrato le delegazioni di ...

"La sinistra ha sfiancato la Toscana, noi mettiamo a disposizione delle categorie economiche la nostra competenza per rilanciare la loro crescita»: così i Consiglieri regionali di Forza Italia Maurizi ...e Marco Stella (Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana) che stamani a Firenze, insieme al Vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, hanno incontrato le delegazioni di ...