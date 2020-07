Ferrari doppiate, uno smacco difficile da digerire (Di lunedì 20 luglio 2020) F1, GP d’Ungheria: le Ferrari doppiate, doppio schiaffo alla Rossa. Ora bisogna cambiare marcia. La vera notizia del GP di Ungheria sono le Ferrari doppiate senza pietà e senza troppe difficoltà. Il dominio di Lewis Hamilton ormai è una abitudine, anche se quest’anno corre da solo. Per la frustrazione di Max Verstappen, che ogni fine settimana qualche speranza la nutre. Una Ferrari così in difficoltà è un colpo al cuore per i tifosi della Rossa e per tutti gli amanti della Formula 1, in fondo. Leclerc paga una strategia rischiosa. Poteva essere un trionfo, è stato un mezzo disastro Charles Leclerc esce dai giochi dopo una manciata di chilometri. Asseconda la tentazione delle gomme rosse, le monta nella speranza di risalire la china, ... Leggi su newsmondo

cicciovettel95 : RT @itsbeetlesful: È il 2021, il gp è iniziato da poco e ha appena smesso di piovere. Tutti i piloti rientrano ai box. La Ferrari monta le… - mauro_crescenzo : GP Budapest, le Ferrari doppiate e umiliate. Charles: «Le soft un errore», Seb: «Di più non si può fare»… - vetteclerc : RT @itsbeetlesful: È il 2021, il gp è iniziato da poco e ha appena smesso di piovere. Tutti i piloti rientrano ai box. La Ferrari monta le… - xitsgiuliax : RT @itsbeetlesful: È il 2021, il gp è iniziato da poco e ha appena smesso di piovere. Tutti i piloti rientrano ai box. La Ferrari monta le… - giuseli : F1: Hamilton re d’Ungheria, le Ferrari doppiate -