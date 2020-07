Condivisione Schermo su Messenger (Di lunedì 20 luglio 2020) Facebook Messenger, ormai diventata ben più di una semplice chat, ma proprio una piattaforma di condivisone e comunicazione globale per PC e smartphone, ha aggiunto una nuova funzionalità che può diventare molto utile per chi lavora e molto vantaggiosa per chi cerca aiuto tecnico a distanza: la condivisone dello Schermo. E se mentre su un PC ci sono tante soluzioni per condividere lo Schermo da remoto, non sono molte le applicazioni gratuite per Android e iPhone che permettono di mostrare agli altri quello che compare sullo Schermo del nostro telefono. Con questa aggiunta, Facebook può sicuramente andare a competere con servizi popolari come Zoom, Skype, Google Meet e Microsoft Teams, le più utilizzate app di videoconferenze online. La Condivisione dello ... Leggi su navigaweb

antocalderone : Come condividere lo schermo su Facebook Messenger - sochangbinie : no rega questi vogliono che faccio la condivisione schermo ma sto facendo l'esame dal telefono ma come faccio a far vedere i miei lavori - DarioConti1984 : Facebook Messenger: disponibile la condivisione dello schermo da mobile - - GizChinait : #Facebook Messenger: disponibile la condivisione dello schermo da mobile #FacebookMessenger… - AndroidNewss : #news Facebook Messenger aggiunge la condivisione dello schermo su iPhone e #Android… -

Ultime Notizie dalla rete : Condivisione Schermo Come condividere lo schermo su Facebook Messenger Wired.it Alice nella città, tra cartoni, film d'autore e un cinema galleggiante

Alice nella città svela le sue iniziative e i primi titoli: un cartoon molto atteso, un film molto apprezzato nella Cannes virtuale e quello di un autore siciliano. E una importante collaborazione con ...

Residenze sanitarie in provincia di Firenze

da parte dell'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVM); predisposizione e condivisione con il cittadino di un progetto personalizzato assistenziale (PAP) in cui sono indicati i ...

Alice nella città svela le sue iniziative e i primi titoli: un cartoon molto atteso, un film molto apprezzato nella Cannes virtuale e quello di un autore siciliano. E una importante collaborazione con ...da parte dell'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVM); predisposizione e condivisione con il cittadino di un progetto personalizzato assistenziale (PAP) in cui sono indicati i ...