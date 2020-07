Bari, travolto dall'auto del padre muore un bimbo di 2 anni: non ci sarà l'autopsia (Di lunedì 20 luglio 2020) Bari - La Procura di Bari ha ritenuto di non dover disporre l'autopsia sul corpo del bambino di 2 anni, Ezachel, morto sabato sera nel campo rom di Santa Candida, nel quartiere Poggiofranco di Bari, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARI - La Procura di Bari ha ritenuto di non dover disporre l'autopsia sul corpo del bambino di 2 anni, Ezachel, morto sabato sera nel campo rom di Santa Candida, nel quartiere Poggiofranco di Bari, i ...