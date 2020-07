Turchia, Basaksehir-Kayserispor interrotta e sospesa per blackout (Di domenica 19 luglio 2020) Istanbul Basaksehir-Kayserispor, sfida del campionato della Turchia, è stata interrotta e sospesa a causa di un blackout. Il calo di tensione si era verificato già nel corso del match, ma a un tratto è completamente andata via la luce e al momento non si può giocare. Si tratta di una partita fondamentale per la Super Lig, visto che i padroni di casa in caso di vittoria – e conducono 1-0 – sarebbero campioni. Leggi su sportface

sportface2016 : Turchia, #Basaksehir vs #Kayserispor sospesa per via di un blackout - ricardorubio44 : ???? Nel frattempo Istanbul Basaksehir campione di Turchia per la prima volta con giocatori come Robinho, Inler, Clic… - Sdigsa : RT @Falso_Nueve_IT: Demba Ba, Robinho, Skrtel, Elia, Topal, Júnior Caiçara e Clichy sono solo alcuni dei giocatori dell'Istanbul Basaksehir… - Falso_Nueve_IT : Demba Ba, Robinho, Skrtel, Elia, Topal, Júnior Caiçara e Clichy sono solo alcuni dei giocatori dell'Istanbul Basaks… - Fraptus : Skrtel Clichy Memet Topal Demba Ba Eljero Elia Robinho Inler L'Istanbul Basaksehir è per la prima volta nella s… -