Taranto, immigrati fuggono dall'hotspot: è allarme Covid (Di domenica 19 luglio 2020) Emanuela Carucci La denuncia della deputata Ylenja Lucaselli: "Potrebbero essere positivi al Coronavirus". Undici profughi sono stati fermati dai poliziotti, venti sono riusciti a scappare. Erano arrivati in Puglia pochi giorni fa da Lampedusa Sono fuggiti ieri sera dall’hotspot di Taranto, in Puglia trentuno immigrati. Per alcuni di loro (undici) è stato solo un tentativo di fuga e sono stati subito bloccati dagli agenti di polizia, venti, invece, sono riusciti a scappare. La notizia si è saputa solo oggi dopo la denuncia della deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli. La parlamentare tarantina in un post su Facebook ha lanciato l’allarme e ha parlato di possibili migranti (tra i fuggitivi) positivi al Coronavirus. ... Leggi su ilgiornale

Oltre 20 migranti giunti nei giorni scorsi da Lampedusa sono fuggiti nella serata di sabato 18 luglio dall'hotspot di Taranto, dove erano in attesa di essere inviati in altri centri dopo l'identificaz ...

Perugia, in fuga 23 dei 25 tunisini arrivati giovedì: 2 ritrovati | Taranto, oltre 20 migranti scappano dall'hotspot

Dei 25 tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo (Perugia), "peraltro senza che il sindaco venisse avvisato, 23 sono subito scappati violando la quarantena". Lo riferisce il deputato leghista Virgin ...

