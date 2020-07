Roma-Inter, Conte: “Obiettivo centrato a differenza di altre” (Di domenica 19 luglio 2020) Antonio Conte nel post partita di Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match pareggiato contro la Roma per 2 a 2 e valevole per la quindicesima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’ ‘Olimpico’ ai microfoni di Sky Sport. Dopo l’1-0 vi è mancato l’istinct killer?“Stiamo parlando di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime cose. Al di là del secondo posto, se si vanno a rivedere i gol segnati e subiti… Siamo in Champions con 4 giornate di anticipo distaccando di 14 punti la Roma che aveva lo stesso obiettivo come Milan e Napoli. Io penso che in Italia il campionato ... Leggi su intermagazine

