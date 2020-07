Roma, incendio dietro una baraccopoli in via Candoni (Di domenica 19 luglio 2020) A Roma è scoppiato un violento incendio dietro la baraccopoli di via Candoni. I vigili del fuoco sono già sul posto per spegnere le fiamme. Un incendio è scoppiato dietro il campo nomadi di via Candoni. Da quanto si apprende, è iniziato intorno alle ore 16 della giornata di oggi e ha coinvolto diverse abitazioni … L'articolo Roma, incendio dietro una baraccopoli in via Candoni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

