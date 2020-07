Pagelle Parma-Sampdoria 2-3: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Il tabellino di Parma-Sampdoria 2-3, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Rimonta importantissima per gli uomini di Claudio Ranieri, che dopo un primo tempo chiuso sotto di due gol (Gervinho e autogol Bereszynski), ribaltano la sfida con Julian Chabot, Fabio Quagliarella e Federico Bonazzoli, autori dei tre gol nella ripresa. Chiuso il discorso salvezza per i blucerchiati, che blindano la permanenza in Serie A. GLI HIGHLIGHTS IL tabellino Parma (4-3-3): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5.5, Gagliolo 5.5 (dal 79′ Siligardi sv), Pezzella 6; Hernani 6 (dal 63′ Barillà 6), Brugman 6, Kurtic 5.5 (dal 79′ Dermaku sv); Kulusevski, Caprari 6 (dal 63′ Inglese 5.5), ... Leggi su sportface

Depaoli 5 – Soffre l’atletismo dei giocatori del Parma, non riuscendo di conseguenza mai a farsi vedere in avanti. Per questo motivo Ranieri lo richiama in panchina dopo la prima frazione di gioco.

Clamorosa rimonta della Sampdoria che da 0-2 a 3-2 batte il Parma. Padroni di casa che da subito hanno in mano il pallino del gioco e passano al 18': Gervinho supera con un mezzo sombrero un goffo Ber ...

