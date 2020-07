MotoGp – Quartararo subito al comando, Marquez resta al palo: la classifica piloti dopo il GP di Jerez (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Quartararo vince la prima gara in MotoGp, un successo quello ottenuto a Jerez che gli permette anche di comandare la classifica piloti dopo il primo appuntamento del Mondiale. Alle sue spalle Vinales e Dovizioso, con Miller e Morbidelli subito dietro. Fermi al palo sia Marc Marquez, caduto a due giri dalla fine, che Valentino Rossi costretto al ritiro durante la diciannovesima tornata. LA classifica Quartararo 25 Vinales 20 Dovizioso 16 Miller 13 Morbidelli 11 Pol Espargaro 10 Bagnaia 9 Oliveira 8 Petrucci 7 Nakagami 6 Zarco 5 Alex Marquez 4 Binder 3 Rabat 2 Smith 1 Marc Marquez 0 Rossi 0 Lecuona 0 Mir 0 Rins 0 Aleix Espargaro 0 Iannone 0 Crutchlow ... Leggi su sportfair

