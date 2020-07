MotoGp – Povero Petrucci: “problemi al collo e di stomaco, ma ho il potenziale per lottare in top 5” (Di domenica 19 luglio 2020) Danilo Petrucci, non ancora al 100% a causa dei dolori al collo e alla schiena dopo la caduta di mercoledì scorso, ha comunque concluso con una top ten un fine settimana complicato, ottenendo il nono posto finale sul tracciato di Jerez. Queste le sue parole attraverso la nota stampa Ducati: “è stato davvero un GP difficilissimo per me. Oltre ai dolori al collo, sto soffrendo anche per dei problemi allo stomaco dovuti probabilmente agli antidolorifici che ho assunto in questi giorni e ogg non ero davvero nelle condizioni per poter fare di più. In gara ho cercato di tener duro e sono riuscito ad ottenere un risultato nella top ten. Spero di poter recuperare fisicamente al 100% per il prossimo fine settimana. Sono fiducioso di avere il potenziale per poter stare con le ... Leggi su sportfair

